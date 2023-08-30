اليوم السابع
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خدمات مجانية فى قافلة طبية بقرية البهنسا فى المنيا ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:31 م
خدمات مجانية فى قافلة طبية بقرية البهنسا فى المنيا ضمن حياة كريمة خدمات طبية المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبى وصرف الأدوية مجاناً لحوالى 1944 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار اليومين الماضيين 28 و29 أغسطس الجارى، ضمن الخدمات الطبية المجانية التى تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، للوصول إلى أهالى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة، حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 284 حالة جراحة، و442 أطفال، و269 باطنة، و93 نساء، و127 أسنان، و250 رمد، و167 أنف وأذن، و248 جلدية، و64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 102 تحليلا مختلفا و6 حالات أشعة سينية، و85 كشف مبكر للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 135 مترددا.

مديرية الصحة

وزارة الصحة

حياة كريمة

اخبار المنيا

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