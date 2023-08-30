اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ماكرون يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق آخر مستجدات الساحة الدولية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:00 ص
ماكرون يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق آخر مستجدات الساحة الدولية رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
وكالات

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تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بحثا خلاله عددا من القضايا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بأن الجانبين بحثا خلال المكالمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في عدد من الأصعدة منها الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وتطرق الجانبان بشكل خاص إلى ملف عقود شراء الرادارات من شركة تاليس الفرنسية، الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم، ما يمكن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.

كما بحث الجانبان تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، والزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها ماكرون إلى العاصمة بغداد قريبا، فضلا عن تبادل الآراء حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.


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