قافلة طبية مجانية بمركز شباب صبرى فى القصاصين بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب صبري، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومين.

واستقبلت القافلة 1682 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال 652 مواطنًا بعيادة الباطنة و181 مواطنًا بالجراحة و112سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 28 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال 444حالةً بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 192 حالةً كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 72 حالةً، وحالة واحدة بوحدة الأشعة.