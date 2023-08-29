فوائد الثوم لصحتك.. مضاد حيوى طبيعى ومعزز للمناعة

كتبت فاطمة خليل

الثوم من الأطعمة ذات الفوائد الصحية العديدة، ووجد الباحثون أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم هي السبب الرئيسي لآثاره المفيدة على الصحة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الثوم لصحتك، بحسب موقع " spiceworldinc".

فوائد الثوم لصحتك



1. يساعد الثوم على تعزيز جهاز المناعة في الجسم



مناعة جسمك هي ما تمنعه من الإصابة بالمرض في المقام الأول، كما أنها تساعد في مكافحة المرض عندما يتطلب الوضع ذلك. يقدم الثوم تعزيزًا لجهاز المناعة للمساعدة في الوقاية من نزلات البرد وفيروس الأنفلونزا.

يصاب الأطفال بستة إلى ثماني حالات نزلات برد كل عام، بينما يصاب البالغون بمرتين إلى أربع حالات. تناول الثوم الخام يمكن أن يحمي من السعال والحمى وأمراض البرد.

2. الثوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع



تعد السكتات الدماغية والنوبات القلبية من أهم المخاوف الصحية في جميع أنحاء العالم. ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر كبير لأمراض القلب. ويعتقد أنه يسبب حوالي 70٪ من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب المزمن. ويتسبب ارتفاع ضغط الدم في 13.5 بالمئة من الوفيات في العالم.

ولأنها من الأسباب الرئيسية للوفاة، فإن معالجة أحد أسبابها الرئيسية، وهو ارتفاع ضغط الدم، أمر في غاية الأهمية.

يعد الثوم من التوابل الرائعة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، حتى لو لم تكن من محبي الثوم، فإن تناول مكملات الثوم ستمنحك الفوائد الصحية مثل خفض ضغط الدم المرتفع وعلاج الحمى وغيرها الكثير.

3. الثوم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول



الكوليسترول هو أحد العناصر الدهنية في الدم. هناك نوعان من الكولسترول: الكولسترول LDL "الضار" والكولسترول HDL "الجيد". الكثير من الكولسترول LDL وعدم وجود ما يكفي من الكولسترول HDL يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

لقد ثبت أن الثوم يخفض مستويات الكوليسترول الكلي و LDL بنسبة 10 إلى 15 بالمائة.

علاوة على ذلك، فإن تناول الثوم لا يؤثر على مستويات HDL أو الكوليسترول الجيد. إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب أو تعاني من أمراض القلب، فيجب عليك التفكير في إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي.

4. الثوم يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان



وفقا للأبحاث، فإن تناول الثوم الطازج يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. وفقا لدراسة صحة المرأة في ولاية أيوا، فإن النساء اللاتي يتناولن الثوم بانتظام مع الخضراوات والفواكه الأخرى كان لديهن فرصة أقل بنسبة 35٪ للإصابة بسرطان القولون. ومع ذلك، يتفق الباحثون على أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات في هذا المجال.

5. الثوم له خصائص المضادات الحيوية



يحتوي الثوم على الأليسين، والأليسين هو مضاد حيوي نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات والبكتيريا، وأثبتت أن مستخلصات الثوم تمنع نموالفطريات والفيروسات والعديد من البكتيريا، مثل السالمونيلا، ويعتقد أن الأليسين بديل حيوي للمضادات الحيوية، كما أنه يساعد عند استخدامه مع المضادات الحيوية التقليدية.

6. الثوم قد يمنع مرض الزهايمر والخرف



يحتوي الثوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على منع حدوث أي ضرر في جسمك.

يمكن أن تساعد هذه الخصائص المضادة للأكسدة في الوقاية من بعض الأمراض المعرفية مثل الخرف ومرض الزهايمر ومع ذلك، فإن تناول جرعات عالية من مكملات الثوم لا يعني أنك ستكون محصنًا ضد المرض.