كيف تتخلص من نزلات البرد فى أسرع وقت؟

كتبت نهير عبد النبى

يعاني البالغون الأصحاء من 2-3 من نزلات برد سنويًا فى المتوسط، والأطفال معرضون لخطر أكبر حيث تدخل فيروسات البرد الجسم عن طريق العين أو الأنف أو الفم وتسبب مرضًا لفترة قصيرة، وحسب ما ذكره موقع webmed هناك العديد من الأشياء التى يمكنك القيام بها لتسريع عملية الشفاء والتخلص من نزلات البرد.

كيف تتخلص من نزلات البرد؟ لا يوجد شيء يمكن أن يتخلص من نزلات البرد بسرعة خلال 24 ساعة ومع ذلك هناك العديد من الأشياء التى يمكنك القيام بها لبدء الشعور بالتحسن بسرعة، فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تخفيف المخاط وتقليل احتقان الأنف وتهدئة حكة الحلق وتسكين السعال.

-الحصول على الكثير من الراحة..

قد يكون من المغرى الاستمرار في العمل والأعمال المنزلية عندما تكون مصابًا بنزلة برد بسيطة ومع ذلك فإن الراحة أمر حيوى لدعم قدرة جسمك على محاربة فيروس البرد لذا فإذا كنت تشعر بأعراض البرد تحت الطقس خذ بعض الوقت واسترخي.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم..

عندما يحارب الجسم العدوى ، فإن النوم أمر بالغ الأهمية لمساعدته على القيام بذلك مجرد البقاء في السرير مع أعراض البرد لا يكفي من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم للتخلص من الصيام البارد اذهب إلى الفراش مبكرًا وخذ قيلولة طوال اليوم، استمتع بالمرور المجاني واستمر في النوم بينما تتعافى.

- تناول الكثير من المشروبات الدافئة..

البقاء رطبًا مهم لطرد فيروس البرد من جسمك، وينصح بالمشروبات مثل الماء الدافئ وماء الليمون الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة من العسل والشاي الدافئ وشاي الأعشاب وحساء الدجاج فهي تساعد على تخفيف الاحتقان وتهدئة التهاب الحلق وتهدئة الأغشية المخاطية الملتهبة. ومع ذلك ، تجنب الشاي الساخن جدًا أو السوائل الساخنة الأخرى ، لأنها يمكن أن تحرق حلقك.

- تناول المكملات..

على الرغم من عدم وجود دليل علمي قوي على أن المكملات الغذائية يمكن أن تتخلص من الصيام البارد ، فإن الأمر يستحق المحاولة يمكنك محاولة زيادة تناول فيتامين سي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين (الفواكه الحمضية والتوت والبابايا والفلفل الأحمر والبروكلي) أو عن طريق تناول مكملات فيتامين سي ؛ هناك أدلة على أنه قد يقلل من شدة نزلات البرد.

تشمل المكملات الأخرى التي يمكن أن تدعم جهاز المناعة الزنجبيل والثوم والكركم والزنك وإشنسا. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية أكثر للوقوف على قدميك بشكل أسرع ، ففكر في تناول أشياء مثل بذور اليقطين والزنجبيل الطازج والعسل وحساء الدجاج ومرق العظام المليئة بالعناصر الغذائية.

-خذ حمامًا دافئًا..

يمكن أن يؤدي الاستحمام بماء دافئ إلى إرخاء المخاط وإرخاء العضلات وتخفيف الآلام وتحسين النوم ضع في اعتبارك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى حمامك لتجربة الاسترخاء مع ذلك ، تجنب الاستحمام بماء ساخن لأنه قد يسبب جفاف وتهيج البشرة.

-تدرب على نظافة يديك بشكل جيد..

الشيء الوحيد الذي ذكّرنا به وباء فيروس كورونا هو أهمية غسل اليدين بشكل متكرر وصحيح يمكن أن تساعد هذه الممارسة البسيطة في الوقاية من نزلات البرد وتقليل شدة المرض إذا كنت مريضًا بالفعل.

-ابق في المنزل..

إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو الأنفلونزا، فمن المهم البقاء في المنزل لا يمنحك هذا فرصة للحصول على قسط من الراحة التي تشتد الحاجة إليها فحسب ، بل يحمي الآخرين أيضًا من الإصابة بالعدوى.