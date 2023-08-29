اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالوايلى 15 يوما على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:57 ص
تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالوايلى 15 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى النقد خارج السوق المصرفي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.


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