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أخبار 24 ساعة.. الصحة: 70 مليون مواطن منتفع بمظلة التأمين الصحى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: 70 مليون مواطن منتفع بمظلة التأمين الصحى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الأوقاف: مصر تسجل صفحات مضيئة فى تطوير وعمارة المساجد فى عهد الرئيس السيسى

 
الصحة: 70 مليون مواطن منتفع تحت مظلة التأمين الصحى وقيمة الاشتراك بسيطة
 
التضامن: إنشاء منصة إلكترونية للتسجيل فى كارت حرفى وتقديم قروض ميسرة
 
الصحة تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه
 
الرعاية الصحية: 10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية وتجهيزات المنشآت الطبية
 
وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع
 
الصحة: تقديم 421 ألفا و398 خدمة ضمن حملة 100 يوم صحة
 
وزير النقل يرد على التوسع فى إنشاء الكبارى: هدفنا تحرير الحركة

وزير التعليم العالى: تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران

وزير التموين: زيادة ضخ كميات من السلع بالمنافذ بأسعار مناسبة لإحداث التوازن

وزير التعليم العالى يعلن إطلاق "الفيزا التعليمية" للطلاب الوافدين
 

 

 
 
 
 

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