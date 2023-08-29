أخبار 24 ساعة.. الصحة: 70 مليون مواطن منتفع بمظلة التأمين الصحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الأوقاف: مصر تسجل صفحات مضيئة فى تطوير وعمارة المساجد فى عهد الرئيس السيسى
الصحة: 70 مليون مواطن منتفع تحت مظلة التأمين الصحى وقيمة الاشتراك بسيطة
التضامن: إنشاء منصة إلكترونية للتسجيل فى كارت حرفى وتقديم قروض ميسرة
الصحة تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه
الرعاية الصحية: 10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية وتجهيزات المنشآت الطبية
وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع
الصحة: تقديم 421 ألفا و398 خدمة ضمن حملة 100 يوم صحة
وزير النقل يرد على التوسع فى إنشاء الكبارى: هدفنا تحرير الحركة
وزير التعليم العالى: تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران
وزير التموين: زيادة ضخ كميات من السلع بالمنافذ بأسعار مناسبة لإحداث التوازن
وزير التعليم العالى يعلن إطلاق "الفيزا التعليمية" للطلاب الوافدين
الزراعة: ضبط 10 أطنان هياكل ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة بالجيزة
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقى
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