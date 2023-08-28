اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الزراعة: ضبط 10 أطنان هياكل ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة بالجيزة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:43 م
الزراعة: ضبط 10 أطنان هياكل ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة بالجيزة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه وردت معلومات بوجود ثلاجة بأحد الحقول الزراعية بناحية زواية ابو مسلم مركز ابوالنمرس وتتخذ موقعا لتخزين وفرم هياكل الدواجن ومخلفات مجازر ودهون حيوانية وتم التنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة .

 

و داهمت اللجنة المشتركة من أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري وقوة مباحث التموين الثلاجة ليلا وتم ضبط 10 طن من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم ضبط معدات مفارم للغش التجاري وتجهيز مصنعات لحوم.

 

يأتى ذلك بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .


الزراعة

الطب البيطرى

دواجن

هياكل دجاج



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