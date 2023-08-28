التضامن: إنشاء منصة إلكترونية للتسجيل فى كارت حرفى وتقديم قروض ميسرة

كتب محمد شرقاوى

قالت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشيكان الأمان، أن الوزارة تطلق كارت حرفى للعمالة لتوفير خدمات تأمينية وصحية، مضيفة أننا نعمل على تطوير مشروع الأسر المنتجة ويستهدف تمكين الأسر الحاصل على الدعم النقدى، ويوفر ورش تم افتتاحها في المحافظات تعمل على توفير الدعم الفني والتدريبي وإنشاء قاعدة بيانات للأسر المنتجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، "نعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الأسر المنتجة لعمل قاعدة بيانات لإدخالهم على منظومة التأمينات والمعاشات، وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية ومنها برامج التعليم والصحة على 420 مركز على مستوى الجمهورية".

وتابعت، هناك ربط ما بين الأسر المنتجة وأيادى مصر لخلق سوق جديدة خلاف معرض ديارنا، وتم إقامة 25 معرض ومنهم 8 معارض مستهدف الجزيرة العربية وأفريقيا والذى يعتبر قطاع كثيفة العمالة ويوفر العملة الأجنبية للدولة.. كارت حرفى يقدم خدمات لوزارة التضامن وكذلك يتيح لهم فتح حساب في البنك المركزى للمساعدة في توفير قروض بفائدة مخفضة بنسبة من 5 لـ 10 %".