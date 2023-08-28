وزير التعليم العالى: تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى ، إن الجامعات المصرية بها مجالات جديدة وبرامج مرتبطة بسوق العمل ومسارات جديدة فى التعليم مثل الجامعات التكنولوجية والأهلية وبرامج للذكاء الاصطناعى والروبوت، موضحا أن مبادرة Egeaid مكملة لمنصة أدرس فى مصر ولكن السياحة التعليمية وادرس فى مصر جزء لا يتحزأ من المنظومة.

وتابع الدكتور أيمن عاشور، أن السياحة التعليمية ليس فقط من التعليم العالى ولكن بمساعدة ودعم الوزارات المعنية موضحا أن وزارة النقل ستقدم خدمات للطلاب الوافدين وأيضا وزارة الطيران، التى أعلنت عن تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته ويحصل الطالب على الخدمات بموجب الكارت الخاص بالطالب.

واستطرد الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان لاعلان برامج المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية ، أن وزيرة الثقافة اعتذرت عن الحضور فى فعاليات اطلاق المبادرك، ولكنها أعلنت عن تقديم منح للالتحاق باكاديمية الفنون المصرية بموجب منح كاملة و50% تخفيض بكل مراكز الابداع الفنى، و50% خصم تخفيض على كل تذاكر الأوبرا المصرية والمسارح.