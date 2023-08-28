وزير النقل يرد على التوسع فى إنشاء الكبارى: هدفنا تحرير الحركة

كتب ــ محمد صبحى

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن السياحة التعليمية، لم تكن فى قالب منتظم سابقًا وكل مؤسسات الدولة تستطيع أن تعمل فى هذا الموضوع، وكلنا كحكومة نعمل على مساعدة هذا الملف ونعمل عليه لتنميته ومساعدين لوزير التعليم العالى فى هذا الصدد.

وأضاف المهندس كامل الوزير خلال كلمة له بمؤتمر إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، لا يوجد سياحة تعليمية أو صحية ولا ثقافية ولا دينية تتم إلا بوسيلة مواصلات، سواء داخلية للربط بين المقاصد السياحية وبعضها أو وسيلة مواصلات للربط بين المقاصد السياحية من الداخل والخارج، وهى الطيران.

وتابع وزير النقل، عندما نخطط فى وزارة النقل نضع نصب أعيينا السياحة بجانب النقل بين مصادر الإنتاج والاستهلاك والتصدير فى الموانئ، ولكن من المهم ربط المناطق السياحية ببعضها مثل الخط الثالث للقطار السريع تم تدشينه بناء على مطالب الغرف السياحية وشركات السياحة الألمانية والروسية، للعمل على ربط الغردقة والأقصر.

وتابع المهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل لها دور كبير فى دعم وتنشيط السياحة سواء ترفيهية أو دينية وسياحة اليخوت، وكل مجالات وزارة النقل تخدم السياحة وفى مجال الطرق والكبارى وهو مجال مهتمين به.

واستعرض المهندس كامل الوزير أبرز المشروعات التى نفذتها الوزارة فى مشروعات شبكة الطرق، موضحًا أن البعض يردد أن الدولة تنشأ كبارى ولكن الهدف منه رفع كفاءة وتحرير الحركة على الطريق ولا يوجد طريق سطحى يتقاطع مع طريق آخر ولا يوجد فى دولة بالعالم نظام المزلقانات، ونعمل على إنشاء طرق حرة وسريعة لدعم وتنشيط السياحة، وتم عمل شبكة طرق بطول مسافة 30500 كيلو متر، وتم إنشاء أكثر من 7 آلاف كيلو، ورفع كفاءة طرق حرة وسريعة بإحمالى 27 ألف كيلو صالحة للتحرك وخدمة السياحة، وأهم الطرق التى تم تنفيذها وتخدم السياحة طريق البحر الاحمر ويربط الغردقة بالسويس وبالبحر الأحمر طريق مزدوج عالى الجودة ونكمل حتى درنيس وسيتم استكماله حتى الحدود الدولية ثم شبكة الطرق التى تربط الصعيد بالبحر الأحمر بمجموعة من الطرق فى منتصف مصر، لربط سفاجا بالصعيد، وتطوير حارات الطريق الصعيد الصحراو الغربى لتصبح 6 حارات بطول 1150 كيلو متر،ا فضلا عن طريق الجلالة بطول 82 كم لتسهيل الوصول الى الغردقة ومرسى علم.

وأكد أنه يتم حاليا تطوير السكة الحديدية بشكل كامل بطول 10 آلاف كيلو وتطوير القطارات القديمة وقطار التالجو وتطوير قطار النوم ونتعاهد على 7 قطارات عبارة عن كبائن فاخرة للنوم.