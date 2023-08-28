مصرع شخص وإصابة آخر والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض فى انهيار عقار بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم أول محافظة الإسماعيلية، وأسفر الانهيار عن إصابة شخص واستخراج جثة من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين.

تلقى مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث.

وانتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأسفر الانهيار حتى الآن عن إصابة شخص ومصرع آخر تحت الأنقاض والبحث عن آخرين تحت أنقاض المبنى.