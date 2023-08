طالب فى فلوريدا يدس السم لجاره من تحت الباب "لأنه يعكر مزاجه دوما".. فيديو

في حادثة لا تخطر على بال، أقدم طالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية فلوريدا الأمريكية على تصنيع مادة كيميائية سامة، وزجها تحت باب جاره "لأنه يعكر مزاجه دوماً".

وحسب موقع العربية، شعر الجار الضحية بالتعب وعائلته، حتى أن طفلته الرضيعة أصيبت بالإعياء ونقلت إلى المستشفى.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/ddT659Azvh