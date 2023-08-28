طالب فى فلوريدا يدس السم لجاره من تحت الباب "لأنه يعكر مزاجه دوما".. فيديو

وكالات

في حادثة لا تخطر على بال، أقدم طالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية فلوريدا الأمريكية على تصنيع مادة كيميائية سامة، وزجها تحت باب جاره "لأنه يعكر مزاجه دوماً".

وحسب موقع العربية، شعر الجار الضحية بالتعب وعائلته، حتى أن طفلته الرضيعة أصيبت بالإعياء ونقلت إلى المستشفى.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/ddT659Azvh — USA TODAY (@USATODAY) August 25, 2023

إلا أن الطالب Xuming Li، البالغ من العمر 36 عامًا، راح يكرر فعلته باستمرار.

ما دفع لاحقا الجار عمر عبد الله، الذي اشتكى مراراً من شم رائحة كريهة في منزله، إلى وضع كاميرا مراقبة عند بابه.

فكانت الصدمة، عند اكتشاف الفاعل، بعد أن أظهرت اللقطات لي يحمل حقنة قبل أن ينحني ويحقن مادة،- يعتقد أنها خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون- تحت باب المنزل.

فيما قال عبد الله، الذي يعيش مع زوجته وابنته الرضيعة، إنه صدم من سلوك الرجل، لأنه بدا وكأنه "شاب عادي".

يشار إلى أن الشرطة قبضت على طالب الدكتوراه، الذي اعترف أنه خلط المواد الكيميائية في مختبر بجامعة جنوب فلوريدا حيث كان يعمل فيه.