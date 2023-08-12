اليوم السابع
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‫رئيس الخدمات البيطرية يبحث مع سفيرة أوروجواي زيادة صادرات الحيوانات الحية لمصر

السبت، 12 أغسطس 2023 10:28 ص
‫رئيس الخدمات البيطرية يبحث مع سفيرة أوروجواي زيادة صادرات الحيوانات الحية لمصر وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وأدريانا ليسديني – سفيرة أوروجواي بالقاهرة، بحضور بعض من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل العلاقات الزراعية الخارجية ورئيس القسم القنصلي وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة.
 
قال صابر إن السفيرة عبرت عن تقديرها لما لمسته من عمق العلاقات بين البلدين ، موضحاً أن هدف الاجتماع هو بحث تطوير هذه العلاقات من خلال زيادة صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها من أوروجواي إلى مصر.
 
 
وأعرب صابر عن أهمية هذا اللقاء حيث تعد أوروجواي من أكبر الدولة المنتجة للحوم الجيدة على مستوى العالم مشيرا الي أهمية دعم تنوع وتعدد مناشئ الحيوانات الحية ومنتجاتها لضمان زيادة المعروض والحفاظ على أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية بالسوق المصرى.
 
وأكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل وفق استراتيجية تضمن سلامة ما يتم استيراده من أي أمراض وبائية أو عابرة للحدود من خلال دراسة الموقف الوبائى للدول التي يتم الاستيراد منها، والاستناد في قراراتها إلى الأسس العلمية طبقاً للمعايير القياسية الدولية بالكود الدولى الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
 
 

اورجواي

الخدمات البيطرية

الزراعة

اللحوم الحية



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