اليوم السابع
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إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:26 م
إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارتي كفر شكر وبنها.
 
وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب "ميت الدريج، كفر علي شرف الدين، كفر رضوان، كفر سعد، أتريب"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.
 
أما مراكز شباب "كفر عامر، كفر منصور، ميت راضي"، مفتوحين ويمارسون النشاط في ظل غياب بعض العاملين، كما شملت المتابعة مركز شباب جمجرة الكبري وتبين أن المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية.
 
وقرر الصبروط، إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق، مشيرا إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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