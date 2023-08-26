ضبط 42 طربة حشيش و2 كيلو بانجو وأسلحة بحوزة شخص فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية بالتعاون مع وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، من القبض على شخص له معلومات جنائية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وعثر داخل سيارته على 45 طربة حشيش و2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مركز شرطة بلقاس، أكدتها التحريات السرية، حول إتجار أحد الأشخاص في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق المركز مستخدما سيارته الخاصة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمديرية بالتعاون مع مباحث مركز شرطة بلقاس، من ضبط المشتبه به ويدعى "عمر ع" 26 عاما مقيم ببندر بلقاس مدرج جنائيا إتجار في المواد المخدرة وإبتزاز، وذلك حال تواجده بنطاق بندر بلقاس.

وبتفتيش سيارته عثر على 45 طربة من جوهر الحشيش المخدر، و2 كيلو بانجو، وسلاح ناري بندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري طبنجة، و4 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض خنجر، وميزان حساس.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل تواصله مع عملائه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.