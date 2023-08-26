اليوم السابع
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خدمات المكتب الباباوى بالكنيسة الأرثوذكسية للاجئين فى مصر.. تعرف عليها

السبت، 26 أغسطس 2023 04:00 ص
خدمات المكتب الباباوى بالكنيسة الأرثوذكسية للاجئين فى مصر.. تعرف عليها كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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فى إطار حرص البابا تواضروس الثاني على دعم التعليم في مصر، ساهم المكتب البابوي للمشروعات الذى يتبع المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى إنشاء 8 مدارس بمحافظات مصر ومدرسة للأطفال اللاجئين فى القاهرة.

 

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي التي أنشأها البابا تواضروس الثاني عام 2014 هي مدرسة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومنذ إنشائها تستمر المدرسة في الحصول على دعم من المكتب البابوي للمشروعات، وتعمل على رفع نسبة المتعلمين فى المجتمع الإفريقى اللاجئ بالقاهرة، وبخاصة المجتمع السوداني، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق، وإعدادهم لحياة أفضل، ولها عدد من الأهداف منها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمى السوداني وتخفيف العبء عن أولياء الأمور لكي يتمكن الطلبة من دخول امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية السودانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتهدف أيضًا لإيجاد فرص عمل للشباب والكبار حيث توفر المدرسة فرص عمل لـ18 معلمًا و3 عمال.

 

وتخرج فى المدرسة منذ تأسيسها 240 طالبًا ويدرس بها حاليًا 360 آخرين فى المراحل التعليمية المختلفة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المكتب الباباوى للمشروعات

المقر الباباوى



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