اليوم السابع
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بربارة سليمان: المكتب البابوى للمشروعات نجح فى إنشاء 8 مدارس بسلسلة عيون مصر

السبت، 29 أبريل 2023 02:58 م
بربارة سليمان: المكتب البابوى للمشروعات نجح فى إنشاء 8 مدارس بسلسلة عيون مصر بربارة سليمان مديرة المكتب البابوى للمشروعات
كتب: محمد الأحمدى

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قالت بربارة سليمان مديرة المكتب البابوى للمشروعات التابع لمقر قداسة البابا تواضروس الثانى، إن المكتب تم تأسيسه عام 2012، وهدفه إحداث نهضة فى التعليم والتنمية فى مختلف المجالات.
 
وأضافت سليمان فى لقاء مع صحفى الملف القبطى ، أن المكتب نجح خلال 10 سنوات فى إنشاء 8 مدارس فى سلسلة عيون مصر، تقبل كل المصريين مسلمين وأقباط، ومدرسة للاجئين السودانيين، التى أقيمت فى الكيلو أربعة ونصف بمدينة نصر، لدعم وتعليم اللاجئين.
 
وتحدثت سليمان عن مبادرات أخرى لمكتب المشروعات منها كيمى للرعاية الصحية والمبادرات الصحية، مثل الكشف المبكر عن الأورام للمرأة ، وايضا فيروس كورونا فى مبادرة احمى نفسك ، وهناك برنامج راكوتى لدعم وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ويقدر عدد المستفيدين 27 ألفا.
 
وأكدت سليمان على ضرورة التشجيع على التعليم الفنى الذى يمثل مستقبل مصر ، ويجب تشجيع الأبناء على هذه الخطوة، وتابعت أن مكتب المشروعات دعمت عدد من المشروعات لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل للمحتاجين وهو الفكر التنموي ومنهج مكتب المشروعات.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المكتب الباباوى للمشروعات



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