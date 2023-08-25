57 أتوبيسا لمشروع النقل الداخلى ببنها.. اعرف خطوط السير وعدد حافلات كل خط

دشنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع النقل الجماعى المرحلة الثانية بعدد 57 أتوبيسا، حيث تعمل تلك الأتوبيسات فى كافة أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد "الأبيض والأخضر الفاتح، وموديلات حديثة 2023 - 2024، ومكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي".

وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" خطوط السير لأتوبيسات النقل الجماعى الجديد بالقليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:

· خطوط ربط مركز بنها 20 أتوبيسا:

- "موقف السجن" بنها – سندنهور – كفر الحصة – طوخ – قها – قليوب – المؤسسة 6 أتوبيسات.

- بنها – بلتان – العبادلة – برشوم – الصغير – أجهور – بهادة – الوقف – القناطر الخيرية 4 أتوبيسات.

- بنها – الرملة – طحلة – كفر طحلة – ساحل دجوى - جزيرة الأحرار – طنط الجزيرة أتوبيسان.

- بنها – الشموت – كفر فرسيس – كفر العرب – مرصفا – ميت كنانة أتوبيسان.

بنها – ميت السباع – نقباس – كفر عطالله – بتمدة أتوبيسان.

- موقف السجن – ميت السباع – شبلنجة أتوبيسان.

- المؤسسة – قليوب – حلابة - كفر السبيل أتوبيسان.

· خطوط ربط مركز كفر شكر13 أتوبيسا:

- كفر شكر- بنها – طوخ – قها – قليوب – المؤسسة 4 أتوبيسات.

- "موقف السجن" بنها – أسنيت – كفر شكر – المنشأة الصغرى – المنشأة الكبرى أتوبيسان.

- "موقف السجن" بنها – كفر شكر- الصفين أتوبيس واحد.

- "موقف السجن" بنها - كفر شكر – تصفا – كفر تصفا – الزمرونية – كفر رجب – المفتى أتوبيسان.

- موقف بنها العمومى – جمجرة – كفر منصور – كفر عامر – كفر على شرف الدين أتوبيسان.

- "موقف السجن" بنها – جمجرة – الشقر - برقطا أتوبيسان.

· خطوط داخلى بنها 6 أتوبيسات

- وابور الثلج - الإشارة – فلل أتوبيسان.

- موقف السجن – الرياح التوفيقى – مجمع المواقف بنها أتوبيسان.

- وابور الثلج – الإشارة – الأهرام – التأمين الصحى أتوبيسان.

· خطوط ربط مركز شبين القناطر 18 أتوبيسا:

- بنها – طوخ – مشتهر – المنزلة – الدير – شبين القناطر 4 أتوبيسات.

- بنها – طوخ – مشتهر – المنزلة – الدير – كفر الحصة – شبين القناطر – كفر الشوبك – مساكن أبو زعبل – عزبة السجن – أبو زعبل – الخانكة 4 أتوبيسات.

- شبين القناطر – كفر حمزة – المنيل – سرياقوس – مسطرد أتوبيسان

- شبين القناطر- طحا - نوى – رمادة – قليوب – الزراعة 4 أتوبيسات

- الخانكة – جامعة الأزهر بالخانكة أتوبيسان.

- الخانكة – طريق السلام – مساكن النهضة – العبور أتوبيسان.