الكشف على 408 حالات مرضية بقافلة طبية ضمن مبادرة "احنا معاك" بقرى طوخ

واصلت جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية بقرية كفر عابد مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار مبادرة "احنا معاك"، والتى أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك فى القافلة أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعى فى تخصصات الباطنة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والعظام، والجلدية، والأطفال، والرمد، وتم توقيع الكشف الطبى على إجمالى 408 حالات مرضية فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنها الجامعى لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحى الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة إلى الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.