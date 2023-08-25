اليوم السابع
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مصرع طفلة دهسها جرار زراعى بنطاق قرية صنعاء بالوادى الجديد

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:44 م
مصرع طفلة دهسها جرار زراعى بنطاق قرية صنعاء بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، بعد أن دهسها جرار زراعي بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطارا أمنيا إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثة طفل لمستشفى الخارجة التخصصي توفت في حادث سير وتبين مصرع إسراء سيد محمد، 10 سنوات، إثر دهسها بجرار زراعي في قرية " صنعاء" جنوب مركز الخارجة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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