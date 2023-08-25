مصرع طفلة دهسها جرار زراعى بنطاق قرية صنعاء بالوادى الجديد

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، بعد أن دهسها جرار زراعي بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد ، وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطارا أمنيا إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثة طفل لمستشفى الخارجة التخصصي توفت في حادث سير وتبين مصرع إسراء سيد محمد، 10 سنوات، إثر دهسها بجرار زراعي في قرية " صنعاء" جنوب مركز الخارجة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.