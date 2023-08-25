عواصف ترابية تصيب الوادي الجديد بالشلل وتعيق الرؤية على الطرق السريعة.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

شهدت محافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، ازدياد موجة الطقس السيئ لليوم الثاني على التوالي والتى بدأت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف شديدة محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية وخاصة مركزى الخارجة والداخلة، مما أدى لإصابة الحياة بالشلل التام وخلو الشوارع من المواطنين، كما انخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبياً بسبب عدم وضوح الرؤية وتحذيرات الأجهزة المختصة من السفر فى تلك الأجواء.

ومن جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تحسباً لحدوث تداعيات تنتج عن سرعة الرياح وتأثيرها على انتظام الكهرباء ورفع تقرير دورى على مدار اليوم بمستوى تغيرات الطقس، والاستعداد التام لما يترتب على ذلك من تداعيات.