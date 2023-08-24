اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 08:14 م
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محافظة الغربية تعلن عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمراكز والمدن

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:00 م
محافظة الغربية تعلن عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمراكز والمدن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلنت محافظة الغربية عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
 
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليهم في وقت قياسي، مما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.
 
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 جدول اللقاءات الجماهيرية بالمركز والمدن
 

 


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