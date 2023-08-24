ضبط 1250 كيلوجراما أسماك رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنعين لتصنيع الرنجة بدائرة مركز كفر الزيات وبداخلهم 1250 كيلو رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أحمد إبراهيم عبود وكيل المديرية، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطه التموين والتجاره الداخليه فرع وسط وغرب الدلتا، وتم ضبط ضبط مصنعين لتصنيع وتدخين الأسماك الرنجه والتحفظ على كمية وقدرها 250 صندوق رنجه بإجمالى وزن 1250كجم اسماك يظهر عليها علامات الفساد الظاهرى ومدممه، و2 طن ملح شكائر مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.