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استقرار الطقس فى أبوسمبل وفتح حركة الملاحة فى بحيرة ناصر.. صور

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:44 م
استقرار الطقس فى أبوسمبل وفتح حركة الملاحة فى بحيرة ناصر.. صور طقس أبوسمبل اليوم
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تشهد مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، استقرار فى حالة الطقس اليوم، الخميس، بعد عاصفة ترابية وضبابية ضربت المدينة السياحية أمس وحجبت الرؤية وأدت إلى انتشار الأتربة.
 
وعادت الحياة لطبيعتها فى بحيرة ناصر، بعد استئناف حركة الملاحة للبواخر السياحية التى تنقل السائحين من أسوان إلى أبوسمبل جنوباً، ومراكب الصيد، وذلك بعد تحسن حالة الطقس.
 
وسجلت درجات الحرارة اليوم، فى مدينة أبوسمبل جنوب مصر، العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.
 
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، بعد متابعته تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية مفاجئة شديدة غطت سماء مدينة أبو سمبل السياحية، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
 
طقس أبوسمبل اليوم (1)
طقس أبوسمبل اليوم (1)

طقس أبوسمبل اليوم (2)
طقس أبوسمبل اليوم (2)

طقس أبوسمبل اليوم (3)
طقس أبوسمبل اليوم (3)

طقس أبوسمبل اليوم (4)
طقس أبوسمبل اليوم (4)

 


طقس سيئ

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