اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بسبب سوء الطقس

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:21 م
محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بسبب سوء الطقس طقس سئ
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية مفاجئة شديدة غطت سماء مدينة أبو سمبل السياحية ، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
 
ووجه محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقته ، ولحين تحسن حالة الطقس ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات ، مناشداً المواطنين بالمدينة السياحية بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار.
 
وكلف اللواء أشرف عطية، إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.
 
 

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