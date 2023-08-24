أماكن تقديم الخدمة الوقائية لحالات العقر أو الخدش المدمم بدمياط.. اعرفها

أعلنت مديرية الطب البيطرى بدمياط، عن أماكن تقديم الخدمة الوقائية لحالات العقر أو الخدش المدمم بمحافظة دمياط على النحو التالى:

مستشفى دمياط العام، مستشفى دمياط التخصصى، مستشفى حميات دمياط، مستشفى رأس البر 107 مؤقتين، المركز الطبى بدمياط الجديدة، مستشفى عزبة البرج، مستشفى طوارىء كفر سعد، مستشفى ميت أبو غالب، مستشقى فارسكور المركزى، مستشفى الروضة المركزى، مستشفى الزرقا المركزى، مستشفى السرو المركزى، مستشفى كفر البطيخ المركزى.

وأكدت مديرية الطب البيطرى على ضرورة غسل الجرح أو الخدش المدمم بالماء الجارى 15 دقيقة قبل التوجه لإعطاء اللقاح أو المصل حسب وصف الجرح، ومنع قص حواف الجروح، ومنع خياطة الجرح، وعدم التخلف عن جرعات اللقاح، والتعامل مع الحيوانات بحذر، وعدم التعرض للكلاب الضالة.