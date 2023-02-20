"بيطرى دمياط" تطلق حملة لتحصين الخيول والمواشى بالمجان بقرى المحافظة.. صور

أطلقت مديرية الطب البيطرى بدمياط، حملة لتحصين الخيول والمواشى بالمجان، والتى استهدفت عظة قرى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات التحصين بالمجان.

وأكدت مديرية الطب البيطرى فى دمياط، أن الحملة جاءت بغرض استكمال حملات التحصين التى أطلقها الطب البيطرى فى دمياط، موضحة أن الحملة استهدفت عدة قرى، وجاءت نتيجة الحملة فحص 52 من الخيل، وكذلك تجريع أكثر من 400 رأس غنم وماشية، وكذلك رش 1000 رأس أخرى، إضافة إلى تحصين 950 دواجن.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى فى دمياط، أن حملات التحصين تهدف دائما إلى رفع مستوى الوقاية سواء للخيول أو رأس الماشية، وكذلك الثروة الداجنة، موضحا أن هناك اهتمام كبير باستمرار تلك الحملات بشكل دورى من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

وأضاف مدير الطب البيطرى بدمياط، أن الثروة الحيوانية وكذلك الثروة الداجنة تعز أولى اهتمامات المديرية، مشددا أن هناك متابعات دورية بشأن تحقيق نتائج إيجابية بحملات التحصين التى يتم تنفيذها، فضلا عن عقد العديد من الندوات التثقيفية المتنوعة حول طرق الوقاية، وكذلك أبرز الخطوات التى يجب اتباعها خال اكتشاف أية اعراض مرضية قد تصيب الماشية، مؤكدا دعم المديرية لتلك الحملات بشكل قوى.

وكانت مديرية الطب البيطرى فى دمياط، أعلنت عن عدة حملات لتحصين رؤوس الماشية بقرى المحافظة، إضافة إلى بدء حملات ميدانية استهدفت قرى المحافظة لتوضيح طرق التحصين وكيفية التعامل مع الأمراض التى قد تصيب الماشية وكذلك التربية الداجنة، إضافة إلى القيام بتوزيع اللافتات الإرشادية والتى تحتوى على ارقام التواصل حال اكتشاف أية عارض وذلك للتعامل الفورى معها من أجل تنمية الثروة الحيوانية داخل دمياط.