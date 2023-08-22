محافظ المنيا يكرم الطالب "كيرلس نوناى" الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة



أعرب المحافظ عن سعادته الغامرة بحصول أحد أبناء المحافظة على المراكز الأولى، مؤكداً حرصه الشديد على تكريم كيرلس منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة، وعبر المحافظ عن فخره الشديد بجميع أبناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظة عالياً في كافة المجالات.



وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية وتسخير جميع امكانات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، لافتاً إلى أن هذا التفوق يأتي نتاجا جهد واجتهاد وإخلاص في العمل للطالب وأسرته، موجهاً الشكر والتحية لأسرة الطالب على اهتمامها ورعايتها له مما كان له أكبر الأثر في تفوقه وتميزه.



من جانبه، أعرب الطالب كيرلس عن خالص اعتزازه وتقديره لتكريم محافظ المنيا، لافتاً إلى أنه التحق بكلية طب القصر العيني ويطمح في أن يتخصص مستقبلا في جراحة القلب سيراً على نهج البروفيسور المصري الدكتور مجدى يعقوب أشهر أطباء القلب على مستوى العالم.



وحصل الطالب "كيرلس نوناى يعقوب" من مدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 للشعبة العلمية "علوم " بمجموع 402 درجة.