الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حقوق المهاجرين

كتبت: هند المغربي

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه لا يمكن وقف الهجرة باستخدام السلاح، مشددا على ضرورة معاملة جميع البشر بغض النظر عما كانوا مهاجرين أو لاجئين، بكرامة مع احترام جميع حقوقهم بموجب القانون الدولي.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار دوجاريك، إلى أن العديد من المناطق حول العالم تشهد أعمال عنف ضد المهاجرين والساعين للجوء، مبينا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دراية بالوضع ويقوم بدوره.

وأكد المتحدث الأممي أن محاولة وقف الهجرة باستخدام السلاح أمر لا يمكن احتماله، مشددا على أهمية المساءلة عن مثل هذه الممارسات.

وفى وقت سابق قالت ميرنا عبد العظيم محللة بيانات في مشروع المهاجرين المفقودين بمنظمة الهجرة الدولية أنه فى عام 2022، سجلنا أعلى معدل وفيات على طول طرق الهجرة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها إلى أوروبا ومناطق أخرى، حيث سجلنا أكثر من 3,700 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2017.

وأضافت أن هذا يشمل رحلات الموت من سواحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا. ويشير هذا إلى أن الوضع يتفاقم في المنطقة من خلال ارتفاع عدد الوفيات وعدم وجود الاستجابات المناسبة من خلال سياسات الهجرة، أو أن تكون هناك استجابة استباقية.