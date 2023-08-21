اليونان: إنقاذ 76 مهاجرًا من الموت غرقًا في بحر إيجة

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تمكن خفر السواحل اليوناني، من إنقاذ 76 مهاجرًا من الموت غرقًا شرقي بحر إيجة خلال حادثين منفصلين، حيث كانوا يحاولون العبور من تركيا في زوارق مطاطية.

وقال خفر السواحل - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية اليوم /الإثنين/ - إن قوارب تابعة لدوريات أمنية أنقذت 40 مهاجرًا من زورق جرفته الأمواج قبالة سواحل جزيرة "ليسبوس"، بعد وقت وجيز من انتشال 36 آخرين من سفينة أخرى متهالكة في نفس المنطقة، مضيفًا أنه تم نقل كل المهاجرين إلى مركز استقبال محلي.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 14 ألف شخص قد وصلوا إلى اليونان برًا وبحرًا حتى الآن خلال العام الجاري، وفقًا لأرقام نشرتها الأمم المتحدة، ما يمثل نحو عُشر إجمالي عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط الناجحة، والتي معظمها - نحو 104 آلاف عملية - كانت إلى إيطاليا.