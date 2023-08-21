بريطانيا تعتزم التعاقد على 3 مراكز لاحتجاز المهاجرين بتكلفة 306 ملايين استرليني

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لإنفاق 306 ملايين جنيه إسترليني على مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين من أجل إيواء ألف طالب لجوء.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المسئولين البريطانيين يبحثون عن متعاقدين لإدارة ثلاثة مراكز لاحتجاز المهاجرين وسط "الارتفاع غير المسبوق في عمليات عبور القوارب الصغيرة".

وينص عقد نشرته وزارة الداخلية البريطانية على أنه: "نظرا للارتفاع غير المسبوق في عمليات عبور القوارب الصغيرة في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على مراكز احتجاز المهاجرين، وهناك متطلبات لتوسيع سعتها".

وخُصص اثنان من العقود لمركزين يستضيف كل منهما 360 مهاجرا بتكلفة 108 ملايين جنيه إسترليني، في حين أن الثالث سيأوي 300 مهاجر بتكلفة 90 مليون جنيه إسترليني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "نحن ملتزمون بإبعاد المجرمين الأجانب وأولئك الذين لا يحق لهم التواجد في المملكة المتحدة".. وأضاف: "تلعب مراكز احتجاز المهاجرين دورا حيويا في السيطرة على حدودنا، وقد وجدنا المزيد من الحلول لتوسيع نطاق قدرتنا على الاحتجاز".