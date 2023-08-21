أكدت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن مزاعم الشطر الشمالى بإجرائها تدريبات إطلاق صواريخ جوالة استراتيجية "مبالغ فيها"، مشيرا إلى وجود نقاط تختلف عن الحقائق.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسئول في هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قوله - في تصريح له - "إن كوريا الشمالية زعمت بأنها أطلقت صواريخ جوالة استراتيجية، غير أنها ليست كذلك، بل هي صواريخ مضادة للسفن الحربية"، مضيفا "المنطق يقول إنه لا يمكن إطلاق الصواريخ المعنية من تلك السفينة صغيرة الحجم، ولا يشكل الصاروخ تهديدا كبيرا، نسبة لأن مداه قصير".
وأضاف المسئول في الهيئة "حسب ما رصدنا بأجهزة الرقابة، لم تصب الصواريخ الهدف خلافا لمزاعم الشمال".
وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صباح اليوم، بأن الزعيم "كيم جونج-أون" تفقد أسطول السفن وأشرف على تدريبات إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية"، دون تحديد توقيت زيارته.
ويقول المراقبون إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية من المحتمل أن تكون صاروخ (كومسيونج-3) المعدل من صاروخ (وران) الروسي من طراز (Kh-35E)، ويقدر مداه في حدود 200 كليومتر.
ووفقا لوكالة (يونهاب) يسند صحة التحليل أيضا عدم نشر الشمال مقاطع الفيديو أو الصور عن هذه التدريبات، فعادة ما تنشر بيونج يانج الفيديو والصور للدعاية عندما تصيب هدفا في تدريبات مختلفة.
من جانب اخر، قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن سلاح الجو الكوري الجنوبي أجرى تدريبات للدفاع الجوي اليوم الاثنين، لتعزيز جاهزيته القتالية، وسط تصاعد التوتر بسبب استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المسؤولين قولهم إن التدريبات الجوية المضادة الدفاعية جرت عبر 12 وحدة على مستوى البلاد مقرونة بالتدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وحشدت تدريبات الدفاع الجوي حوالي 20 طائرة، بما في ذلك طائرات F-35A وF-15K وKF-16 وFA-50، في ظل سيناريوهات إطلاق صواريخ كروز وانتهاكات للمجال الجوي من قبل طائرات معادية، وفقا لسلاح الجو الكوري الجنوبي.
وركزت التدريبات على تدريب المقاتلين على تعقب واعتراض الطائرات، وكذلك قوات من وحدات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي لتتبع الصواريخ وإسقاط الطائرات باستخدام أنظمة صواريخ أرض - جو، بما في ذلك "تشيون غونغ" متوسط المدى.
وأجريت التدريبات الأخيرة كجزء من تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية لمدة 11 يوما، والتي بدأت في وقت سابق من اليوم.
ويخطط سلاح الجو الكوري الجنوبي لإجراء العديد من التدريبات الميدانية المشتركة مع القوات الجوية الأمريكية خلال "أولتشي فريدوم شيلد"، بما في ذلك التدريب على البحث القتالي والإنقاذ والتدريبات بالذخيرة الحية.
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