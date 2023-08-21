زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ كروز الاستراتيجية

وقال كيربي، في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الجانب الكوري الشمالي "لم يستجيب بشكل إيجابي لهذا العرض، ولكن المقترح لا يزال مطروحًا على الطاولة. نحن على استعداد للجلوس والتفاوض دون شروط مسبقة".

وفي إشارة إلى عدم استجابة بيونج يانج لإدارة بايدن، قال كيربي إنه في ضوء غياب أي بوادر تشير إلى الاهتمام بمقترحنا، "علينا التأكد من أننا جاهزون في كل النواحي الأخرى للدفاع عن أمننا القومي ومصالح حلفائنا الكوريين واليابانيين".

وأوضح أن "هذا يعني وضع المزيد من القدرات في المنطقة وبالتأكيد سوف ندرس تكرار ذلك في المستقبل إذا لزم الأمر".

وفي معرض تعقيبه على تصريحات لبرلماني كوري جنوبي حول مؤشرات على استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع أول قمة ثلاثية قائمة بذاتها على الإطلاق بين قادة أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه "يمكن أن يكون هناك نوع من العمل الاستفزازي، لكننا لا نعرف كيف سيبدو ذلك ولن يكون من الجيد تضييع الوقت في القلق كثيرًا بشأن ذلك".