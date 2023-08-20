اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 09:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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كوريا الجنوبية: هجوم إلكترونى من بيونج يانج استهدف تدريبات عسكرية مع واشنطن

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:20 ص
كوريا الجنوبية: هجوم إلكترونى من بيونج يانج استهدف تدريبات عسكرية مع واشنطن أمريكا وكوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن متسللين إلكترونيين من كوريا الشمالية يشتبه في أنهم استهدفوا تدريبات عسكرية مشتركة بينها وبين الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية، إن متسللين مرتبطين بمجموعة كورية شمالية يطلق عليها اسم "كيم سوكي" نفذوا الاختراق عبر وسائل بريد إلكتروني إلى متعاقدين مع سيول، مؤكدة أنه لم يتم سرقة أي معلومات سرية .

وستبدأ القوات الكورية الجنوبية والأمريكية غدا الاثنين تدريبات صيفية تحمل اسم (أولتشي فريدم غارديان) تستمر 11 يوما، وتهدف لتحسين القدرة على الرد على تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، وتعترض كوريا الشمالية على مثل هذه التدريبات قائلة إنها استعدادات من قبل الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية لغزوها.


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هجوم إلكتروني

كوريا الجنوبية

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