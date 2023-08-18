بيونج يانج تضع القوات الجوية فى حالة تأهب بعد خرق طائرة تجسس أمريكية لأجوائها

كتب محمد جمال

أعلن جيش كوريا الشمالية، أنه أطلق طائرات حربية فى طلعة ووضعها "فى حالة تأهب" هذا الأسبوع، ردا على "خرق" طائرة تجسس أمريكية المجال الجوى للبلاد، بحسب سكاى نيوز.

وذكر بيان للمتحدث عسكرى كورى شمالى نشرته وكالة الأنباء الرسمية:

حلقت الطائرة الأمريكية صباح الخميس فى المجال الجوى فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية، فى المياه الواقعة شرق البلاد".

"الجيش الكورى الشمالى أعطى أوامره على الفور للقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوى الذى خرقته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية، والقيام بمهمة حراسة فى حالة تأهب".

"ماحدث استفزاز عسكرى خطير. الجيش الكورى الشمالى لن يتردد فى اتخاذ أى إجراء مادى مضاد للدفاع عن السيادة".

والشهر الماضي، هددت كوريا الشمالية بإسقاط أى طائرات تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوى، متهمة واشنطن بإدارة "أنشطة تجسس مكثفة تتجاوز مستوى زمن الحرب".

وجاء بيان كوريا الشمالية بشأن دخول طائرة التجسس المفترضة، بينما يعقد قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة فى كامب دافيد.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن الدول الثلاث ستتفق على خطة تدريبات عسكرية لسنوات، وسوف تلتزم التشاور فى ما بينها أثناء الأزمات.