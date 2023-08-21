حصاد الوزارات.. التضامن: افتتاح 50 عيادة ضمن الصحة الإنجابية والكشف المبكر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن: افتتاح 50 عيادة ضمن الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم

غرفة عميات التموين تتابع عروض الأوكازيون الصيفى 2023.. التفاصيل

"البحث العلمي" تعلن عن منح بحثية كاملة للعلماء المصريين بالمعهد المتحد للعلوم النووية

مديرية العمل بكفر الشيخ تبدأ تنفيذ خطة التدريب المهني 2023 / 2024

"الصحة": تقديم 415 ألفا و660 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية

وزير التعليم يبحث موقف أعمال الصيانة مع الأبنية التعليمية استعدادا للعام الدراسي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتاح على الموقع الإلكتروني فور انتهاء فرز الرغبات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب لإعلان النتيجة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثانٍ بنسبة نجاح 92.4%