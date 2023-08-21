اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التضامن: افتتاح 50 عيادة ضمن الصحة الإنجابية والكشف المبكر

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: افتتاح 50 عيادة ضمن الصحة الإنجابية والكشف المبكر وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن: افتتاح 50 عيادة ضمن الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم

غرفة عميات التموين تتابع عروض الأوكازيون الصيفى 2023.. التفاصيل

"البحث العلمي" تعلن عن منح بحثية كاملة للعلماء المصريين بالمعهد المتحد للعلوم النووية

مديرية العمل بكفر الشيخ تبدأ تنفيذ خطة التدريب المهني 2023 / 2024

"الصحة": تقديم 415 ألفا و660 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية

وزير التعليم يبحث موقف أعمال الصيانة مع الأبنية التعليمية استعدادا للعام الدراسي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتاح على الموقع الإلكتروني فور انتهاء فرز الرغبات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب لإعلان النتيجة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثانٍ بنسبة نجاح 92.4%

 


الصحه

الهجره

التموين

التضامن

التعليم العالى

التربيه والتعليم

تنسيق الجامعات

الثانويه العامه

وزراه النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة