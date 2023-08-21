وزير التعليم يبحث موقف أعمال الصيانة مع الأبنية التعليمية استعدادا للعام الدراسي

كتب محمود طه حسين

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا هاما مع الأبنية التعليمية وفروع الهيئة على مستوى الجمهورية لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد وموقف الصيانة، حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم التأكد من جاهزية المبانى المدرسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد حرصا على سلامة الطلاب، ومن المقرر أن يوجه الوزير مجموعة من الضوابط والتعليمات الهامة للأبنية التعليمية فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .