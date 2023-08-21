نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتاح على الموقع الإلكتروني فور انتهاء فرز الرغبات

كتب محمد صبحى

بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية فى فرز رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مساء الأحد الماضى، والتي انطلقت يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى وبإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للتنسيق اجتماعا لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال ساعات وإتاحة النتائج على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد مكتب التنسيق أنه يتمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق والحصول على النتيجة بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السرى فور إعلاناها واعتمادها.

وكان أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد أنس الأحد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

كما يعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة؛ وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg