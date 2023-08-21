اليوم السابع
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الصحة: إجراء فحوصات الزواج قبل عقد القران بـ6 شهور ضرورة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:38 م
الصحة: إجراء فحوصات الزواج قبل عقد القران بـ6 شهور ضرورة فحوصات ما قبل الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات ما قبل الزواج ضرورية لإتمام الزواج ويجب إجراؤها قبل عقد القران بـ6 أشهر.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).
 
وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.
 
المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.
 
 
عقد القران
 
 
 
 

الصحة

فحوصات ما قبل الزواج

الوحدات الصحية



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