غرفة عميات التموين تتابع عروض الأوكازيون الصيفى 2023.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات على الأسواق لمتابعة الأوكازيون الصيفى 2023، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة وأيضا مدى التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة ومن يثبت مخالفته يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى،كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون ،كما يقوم جهاز حماية المستهلك بتلقى شكاوى المستهلكين ضد أى عروض وهمية على غير الحقيقة المعلنة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.