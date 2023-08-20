اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. وزارة التموين: إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التموين: إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية وزارة التموين
إعداد سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة التموين

بوابة مصر الرقمية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اهم الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة