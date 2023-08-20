تحصين 419 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، من تحصين 418 ألف و935 رأس ماشية للوقاية من مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع ويرقم ويسجل 8056 رأس ماشية بعد مرور 5 أسابيع من إنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين.

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة،لمديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 15 يوليو الماضي، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال ال5 أسابيع الماضية من الحملة بتحصين 418 ألف و 935 رأس ماشية مابين تحصين 211 ألف 447 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 207 ألف و 488 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 8056 رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 3822 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.