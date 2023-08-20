تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.

وشهدت عدد من قرى سيدي سالم وقرى كفر الشيخ، حملات بيطرية، وجرى إجراء الكشف البيطري على 250 حالة باطنة و15 حالة جراحة و120 تناسليات و5400 دواجن، وتستمر الحملات البيطري بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحصين 200 ألف رأس ماشية، من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، بنسبة تحصين 98%، وأنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجنة متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدا لاستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرا لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي.

وأضاف بشار، يتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه ،و التنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت ل 250 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.