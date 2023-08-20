اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 07:24 م
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إصابة 14 شخصا إثر حادثى سير بإيتاى البارود ووادى النطرون في البحيرة

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:34 م
إصابة 14 شخصا إثر حادثى سير بإيتاى البارود ووادى النطرون في البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى إيتاى البارود ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى دائرة مركز ايتاى البارود، مما أدى الى إصابة 11 شخصا بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى ايتاى البارود المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
وفى مركز وادى النطرون أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

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