إصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق داخل منزل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

وكانت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة قد شهدت وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة، وبالفحص تبين اندلاع حريق باحدى محطات تعبئة الخضروات والفاكهة بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية الى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.