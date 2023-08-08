إصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق داخل منزل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

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وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل منزل بقرية الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكانت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة قد شهدت وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة، وبالفحص تبين اندلاع حريق باحدى محطات تعبئة الخضروات والفاكهة بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية الى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.
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