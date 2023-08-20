اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. تعيين 8 آلاف و303 أشخاص من ذوى الهمم منذ يناير حتى يوليو 2023

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تعيين 8 آلاف و303 أشخاص من ذوى الهمم منذ يناير حتى يوليو 2023 وزارة العمل
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة العمل: تدريب 45 فتاة من بور سعيد على مهنة التفصيل والخياطة مجانا

الأزهر: العالم فى أمَسّ الحاجة لكل عمل إنسانى يخدم الفقراء والمحتاجين
وزارة العمل: تعيين 8 آلاف و303 من ذوى الهمم من يناير حتى يوليو 2023
تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة
تنسيق الشهادات المعادلة.. تنبيه هام من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومة الأمريكية
تنسيق المرحلة الثانية.. 315 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى
يهم طلاب الشهادات المعادلة.. خطوات تسجيل البيانات والرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى
تنسيق الشهادات المعادلة.. حسب محافظتك اعرف مقر التنسيق لقبول الأوراق
غدا بدء صرف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق

 


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تعيينات وزارة العمل

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