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تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة

السبت، 19 أغسطس 2023 10:41 ص
تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع إعلان مكتب التنسيق عن مواعيد البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، ينشر " اليوم السابع" الحدود الدنيا للتقدم بتنسيق الشهادات المعادلة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى شهر يونيو الماضى.

 

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسى 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، وفق الحدود الدنيا التالية:

 
١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
 
٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.
 
٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.
 
٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

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