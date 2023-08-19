إزالة عقار مائل بكورنيش النيل فى مصر القديمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال ازالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة والصادر له عدة قرارات إزالة طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي وذلك خلال متابعتها الدورية لأعمال التطوير والمشروعات القائمة بمنطقة كورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال جولتها التفقدية لأعمال الازالة بالعقار على أن كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية تعمل على قدم وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لنسب التنفيذ وكافة مستجدات الازالة للعقار المائل رقم ٦ شارع ابراهيم المنفي اسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجراءات السلامة الوقائية و الفنية للحفاظ على الارواح والمارة و العقارات المجاورة وتأمين الاعمال بالموقع .

واضافت ان رئاسة حي مصر القديمة برئاسة اللواء ايمن السعيد رئيس الحي وبالتنسيق مع الادارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والقوات الشرطية بدأت في تنفيذ قرارات الاخلاء الاداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة حيث تم الانتهاء من اخلاء العقار كليا من الاشخاص و المنقولات مع سرعة البدء في تنفيذ القرارات الصادرة للعقار والذي يقتضى بازالة العقار والمقام على مساحة ١٥٠ متر مربع تقريبا والمكون من ارضي و ١٠ أدوار متكررة حتى سطح الارض لما يمثله من خطورة كبيرة على ارواح السكان و العقارات المجاورة خاصة في ظل ان العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة وجاري المتابعة الدورية لحين انتهاء الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد .

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه حرصا على اتخاذ كافة الإجراءات طبقا للاصول الفنية تتم اعمال الازالة حاليا باستخدام معدات الازالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيارا كليا للعقار قد تنتج عنه اضرار جسيمة حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الاعمال على قدر عال من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الاعمال مع فصل كافة المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة .

وعلى هامش زيارتها تفقدت اعمال التطوير الجارية لأعمال التوسعات بطريق اثر النبي وبمنطقة كورنيش مصر القديمة لتذليل و ازالة أي معوقات أثناء العمل بمحيط منطقة الأعمال لضمان السلامة والأمن للمواطنين وسرعة إنهاء الأعمال كما استمعت لعدد من الطلبات والشكاوى الخاصة بالمواطنين والتي وعدت بدراستها والاستجابة السريعة والفورية لها طبقا للقانون .

رافق نائب محافظ القاهرة، خلال الجولة المهندس حازم الاشموني سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه و جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و اسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية و سناء محمود سكرتير حى مصر القديمه ومديري الاسكان و الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحي وعدد من التنفيذين.

وتأتي هذه العمال وفقا لتوجيهات محافظ القاهرة بتنفيذ قرارات الازالة الصادرة للعقارات الايلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة لحياة و أرواح المواطنين .