وزارة العمل: تعيين 8 آلاف و303 من ذوى الهمم من يناير حتى يوليو 2023

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة العمل ، إن ملف ذوى الهمم يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة، عقب إعلان الرئيس السيسي أن عام 2018 عام ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه فى ضوء ذلك تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 ، بإلزام الشركات بتعيين نسبة الـ5% منهم.

وأوضح خضر، أنه منذ عام، وجه وزير العمل حسن شحاتة المديريات بالمحافظات بتنفيذ سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، لدمجهم في سوق العمل، وحمايتهم اجتماعياً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لافتا إلى أنه بعد حصر 15 ألفا و890 منشأة حتى الآن، تعيين 8 آلاف و303 منهم خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2023.

وكان قد أصدر حسن شحاتة وزير العمل، تكليفات لمديري مديريات العمل بالمحافظات الـ27، بسرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5٪ المطلوبة طبقا للقانون، وأكد على أن الوزارة ستقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، داعيا جميع المديريات التعامل مع ذوي الهمم بشكل لائق وكريم، مؤكدا أن الوزارة سوف ترسل لجان مركزية وبشكل عشوائي، للتفتيش والتأكد من معلومات المديريات.

وتقوم الوزارة بعمل قاعدة بيانات لكل من تسلم عقد عمل من ذوي الهمم يدرج فيها كافة بياناته من اسمه واسم الجهة المعين بها والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له، لضمان المتابعة المستمرة له في مكان العمل الذي يعمل فيه، كما يوجد للوزارة جهاز تفتيش عن العمل يتمثل دوره في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة تعيين الـ5%.